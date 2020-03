L'Usl Valle d'Aosta cerca infermieri e medici specializzandi o in quiescenza



E assunzione immediata per 5 infermieri che hanno superato il concorso AOSTA. L'emergenza Coronavirus, ormai è noto, sta assorbendo buona parte delle risorse del sistema sanitario pubblico. In Valle d'Aosta il personale attualmente disponibile è totalmente impiegato, nessuno è in ferie e coloro che lavoravano nei reparti ridimensionati sono riassegnati per potenziare i servizi di contrasto della pandemia. Per trovare ulteriore personale l'Azienda Usl della Valle d'Aosta pubblica due bandi per individuare infermieri in quiescenza e personale medico specializzando o in quiescenza a cui affidare incarichi di attività assistenziale nelle aree dell'Emergenza Urgenza e Medica. L'Usl inoltre procederà all'assunzione immediata dei cinque candidati che hanno superato il concorso pubblico per anestesisti. Tre sono specialisti e due specializzande iscritte all'ultimo anno. E.G.