Altri 5 letti per la Rianimazione all'ospedale di Aosta



Terapia Intensiva si allarga: metà dei posti per i pazienti Covid-19 AOSTA. Considerato l'incremento repentino dei casi positivi al Coronavirus, la Terapia Intensiva dell'ospedale Parini di Aosta si allarga ulteriormente. Lunedì, secondo le informazioni rese note dall'Unità di crisi regionale, saranno consegnati 5 letti di Rianimazione richiesti dall'Usl proprio per affrontare l'emergenza sanitaria. Terapia Intensiva inoltre si allarga ancora, passando dai 10 iniziali a 20 previsti di cui la metà per pazienti Covid-19. Quattro sono attualmente occupati. Le misure decise fino ad oggi «probabilmente non saranno sufficienti, ma siamo già oltre le richieste standard fatte dal Ministero», sottolinea il presidente della Regione Renzo Testolin. All'interno del nosocomio inoltre è in corso la predisposizione di ulteriori spazi per coloro che sono in attesa di tampone in aggiunta al reparto di Malattie Infettive. redazione