Coronavirus, 36 operatori sanitari contagiati in Valle d'Aosta



Oggi atteso l'arrivo di 8 medici e infermieri mandati dalla Croce Rossa

AOSTA. Con l'aumentare dei casi di Covid-19 sale anche il numero di operatori sanitari contagiati dal virus. L'ultimo dato disponibile riferito dall'unità di coordinamento dell'emergenza della Valle d'Aosta indica 36 contagiati tra medici, infermieri e operatori socio sanitari. Tre in più rispetto al giorno precedente. Uno di loro risulta essere ricoverato all'ospedale regionale Parini mentre le condizioni degli altri non sono così serie da dover ricorrere all'assistenza ospedaliera. Sempre sul fronte del personale sanitario oggi è previsto l'arrivo in Valle di otto tra medici e infermieri. Si tratta di personale inviato dalla Croce Rossa nazionale su specifica richiesta della nostra regione e che andrà a sostenere lo sforzo del sistema sanitario nel contrastare il Coronavirus. Gli otto medici e infermieri saranno ospitati all'Institut Agricole Régional di Aosta che ha messo a disposizione per l'emergenza 26 camere del collegio. Marco Camilli