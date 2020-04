Il numero della ricetta per i farmaci inviato anche via SMS



Gli assistiti possono richiedere il numero elettronico anche via telefono cellulare AOSTA. I medici di famiglia possono inviare ai propri assistiti il Numero di ricetta elettronica (Nre) per la prescrizione dei farmaci anche via sms. La funzionalità, spiega l'Azienda Usl della Valle d'Aosta, consente di "evitare che gli utenti si rechino dal proprio medico di famiglia per farsi prescrivere le medicine". Il numero di ricetta elettronica può essere inviato anche tramite e-mail (con numero Nre e codice a barre) o tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico per chi lo ha attivato. In alternativa, quando si ha necessità di ritirare il farmaco è possibile telefonare al proprio medico che comunicherà a voce il numero della ricetta Nre da riferire poi al farmacista. In tutti i casi è richiesto portare con sé la tessera sanitaria che riporta il c odice fiscale dell’assistito. E.G.