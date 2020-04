Coronavirus, 69 operatori sanitari contagiati in Valle d'Aosta



Il dato riferito dal coordinatore sanitario dell'emergenza Montagnani AOSTA. In Valle d'Aosta dall'inizio dell'emergenza coronavirus 69 gli operatori sanitari sono rimasti contagiati dal virus. Il dato è stato fornito dal coordinatore sanitario dell'emergenza, Luca Montagnani, durante il punto stampa in diretta streaming del fine settimana da Palazzo regionale. Il dato è riferito a mercoledì scorso, giorno dell'ultimo aggiornamento disponibile. Il coordinatore sanitario Montagnani ha spiegato che al momento sono dovuti ricorrere alle cure ospedaliere tre medici e due infermieri. M.C.