Un opuscolo dell'Usl per la Giornata mondiale contro l'ipertensione

La pubblicazione sostituisce gli incontri con la popolazione che non saranno organizzati a causa del Covid

AOSTA. In occasione della Giornata mondiale contro l'ipertensione, il prossimo 17 ottobre, l'Azienda Usl di Aosta pubblica un opuscolo informativo - scaricabile on line - curato dall'ambulatorio di diagnosi e cura.

La pubblicazione sostituisce il consuento incontro con la popolazione per informare e dare consigli che quest'anno non sarà organizzato per le restrizioni dovute all'emergenza Covid-19.

"L'ipertensione arteriosa è la causa principale di malattia cardio cerebro vascolare e renale che può essere evitata curando i valori pressori", sottolinea l'azienda sanitaria. "Se l'ipertensione rimane non trattata per anni si producono danni cardiaci e vascolari, ad esempio ictus cerebrale emorragico, insufficienza cardiaca, infarto cardiaco, retinopatia e insufficienza renale".

L'opuscolo informativo (link) spiega quali sono i valori da monitorare, come rilevare la pressione, quali stili di vita adottare e quale dieta seguire per prevenire l'ipertensione e per tenerla sotto controllo.

redazione