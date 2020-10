Covid-19, 3 decessi e oltre 900 positivi attuali in Valle d'Aosta

Il bollettino regionale del 22 ottobre: altri 87 positività registrate, i ricoveri aumentano. Dieci i guariti

AOSTA. Sono tre i nuovi decessi collegati al Covid-19 registrati in Valle d'Aosta negli ultimi giorni. Il bollettino regionale del 22 ottobre (scaricabile qui) riporta le morti di un uomo e di due donne avvenute all'ospedale Parini di Aosta. Erano tutti anziani e con patologie pregresse. Il Sars-Cov-2 ha aggravato le loro condizioni.

Dopo mesi di decessi 0 dunque il conteggio torna a salire. Ad oggi sono 149 le persone decedute in Valle, 74 maschi e 75 femmine con un'età media di 83 anni.

Quanto ai nuovi contagi, nell'ultimo giorno il report indica un aumento di 205 persone sottoposte a tampone con + 87 casi positivi. Sale così a 2.219 il numero complessivo di contagi indinviduati dall'inizio dell'emergenza sul territorio regionale.

Attualmente le persone positive al virus sono 905, cioè 74 in più rispetto a ieri. In aggiunta ai 3 decessi si registrano 10 nuovi guariti (1.165 quelli complessivi). Quattro i nuovi ricoveri, 51 in totale, con 3 pazienti in terapia intensiva (ieri erano 5).

redazione