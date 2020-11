Coronavirus, +6 decessi in Valle d'Aosta e 129 positivi identificati

Il bollettino del 6 novembre: vicina la soglia dei 4.000 contagi totali

AOSTA. Altri sei decessi si registrano in Valle d'Aosta nell'ambito dell'emergenza Covid-19. Secondo il bollettino di oggi diffuso dalla Regione aggiornato alle ore 14 (scaricabile qui in formato pdf) le morti totali sul territorio valdotano sono 195, 119 delle quali avvenute in ospedale (4 tra ieri e oggi), ad un'età media di 83,5 anni.

Nelle ultime ventiquattro ore inoltre sono stati identificati altri 129 contagiati dal Sars-Cov-2. Le persone attualmente positive sono 2.168 di cui 2.001 in isolamento domiciliare e 167 ricoverate in ospedale o in altre strutture Covid. In terapia intensiva al momento risultano esserci 13 pazienti.

Una nota positiva arriva dai guariti passati a 1.600 totali, cioè 107 in più rispetto al precedente report.

Dall'inizio dell'emergenza in Valle si registrano 3.963 contagi, 195 decessi, 27.094 persone sottoposte a tampone (222 delle quali testate nell'ultimo giorno) e 44.359 tamponi (719 dei quali effettuati nell'ultimo giorno).

Clara Rossi