Coronavirus, torna a scendere il numero di positivi attuali in Valle d'Aosta

Nel bollettino regionale del 21 novembre 3 decessi, 91 nuovi casi e 167 guariti

AOSTA. Tornano oggi a diminuire le persone attualmente contagiate dal Covid in Valle d'Aosta, grazie al numero di guariti che è superiore a quello dei nuovi casi scoperti.

Nell'ultimo giorno, secondo il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione (qui in versione pdf), sono stati identificati 91 nuovi casi di cui 9 da attività di screening e gli altri 82 da sospetto diagnostico (da sintomi sospetti) mentre i guariti sono 167 in più. Al momento i casi positivi attuali sono 2.001, di cui 11 in terapia intensiva e 149 ricoverate soprattutto all'ospedale Parini di Aosta.

Nell'ultimo giorno si registrano anche 3 ulteriori decessi, 2 pazienti maschi e un paziente femmina.

I numeri dall'inizio dell'emergenza: 5.923 contagi complessivi, 3.641 guariti ad oggi, 281 decessi, 31.251 persone sottoposte a tampone (257 nell'ultimo giorno) e 53.960 tamponi effettuati (613 nell'ultimo giorno).

C.R.