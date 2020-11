Covid, in Valle d'Aosta ancora in calo il numero di positivi attuali

Il bollettino del 25 novembre: 27 nuovi casi, 106 guariti e 5 deceduti

AOSTA. Continuano a diminuire le persone attualmente positive al Covid-19 in Valle d'Aosta. Il bollettino diffuso oggi dalla Regione (scaricabile qui) conferma il trend di riduzione dei casi grazie al costante aumento dei guariti e del calo abbastanza costante dei nuovi casi accertati.

Tra ieri ed oggi sono stati identificati altri 27 positivi e 106 persone sono state dichiarate guarite. Sono indicati inoltre 5 decessi.

Attualmente le persone positive al Covid-19 sono 1.683, 84 in meno rispetto a ieri; i ricoverati sono 137 (ieri 143) e i pazienti in terapia intensiva sono 16 (ieri 14). Le altre 1.530 persone si trovano in isolamento domiciliare.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 544 tamponi e sono state testate 196 persone.

Dall'inizio dell'emergenza il totale dei contagi nella nostra regione sale a 6.199, i guariti sono 4.219 e i morti 297.

C.R.