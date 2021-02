Covid-19, i positivi attuali scendono a 136 in Valle d'Aosta

Il bollettino del 23 febbraio: muore un paziente in ospedale e la terapia intensiva Covid si svuota

AOSTA. Scendono a 136 le persone attualmente positive al Covid-19 in Valle d'Aosta.

Sono sei i pazienti ricoverati, tutti nei reparti dedicati al Covid dell'ospedale regionale U. Parini. Ieri risultava un paziente in cura in terapia intensiva mentre oggi zero, e in parallelo i decessi aumentano da 414 a 415 (quelli in ospedale salgono da 277 a 278).

Nel bollettino del 23 febbraio sono indicati 4 nuovi casi positivi, 13 guariti, 333 tamponi in più effettuati e 138 persone sottoposte a tampone.

Dall'inizio dell'emergenza risultano 7.982 contagi, 415 decessi e 7.431 guariti.

In totale sono state testate 43.569 persone e sono stati processati 76.105 tamponi.

redazione