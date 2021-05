Giornata dell'ipertensione 2021, on line un opuscolo dell'Usl per conoscerla meglio

Quest'anno a causa della pandemia non ci saranno visite e incontri con la popolazione

AOSTA. L'Azienda Usl della Valle d'Aosta aderisce anche quest'anno alla Giornata mondiale dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione verso una condizione clinica che accomuna migliaia di valdostani: l'ipertensione arteriosa.

La XVII edizione dell'iniziativa si svolgerà il 17 maggio. Non ci saranno le abituali visite e gli incontri con la popolazione a causa della situazione di emergenza sanitaria, ma l'Usl ha voluto partecipare alla giornata di sensibilizzazione diffondendo on line un opuscolo che aiuta a conoscere meglio l'ipertensione arteriosa.

La pubblicazione (scaricabile qui) spiega come rilevare la pressione arteriosa e come quali valori controllare per capire se è troppo alta, suggerisce comportamenti buone abitudini da osservare per alleviarne i sintomi e risponde ad alcune domande frequenti su questa condizione che, anche quando non provoca disturbi avvertiti dal paziente, ha la capacità di causare danni cardiaci e vascolari.

redazione