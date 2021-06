Vaccini Covid, nuovi open day. Sul Portale Vaccini prenotazioni per la fascia 30-39 anni

L'Usl Valle d'Aosta sta predisponendo due giornate di vaccinazione con Janssen: aperte le adesioni

AOSTA. Prosegue in Valle d'Aosta la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 sia tramite il Portale Vaccini sia con gli open day. L'Usl valdostana ne sta organizzando altri due per martedì 20 giugno e martedì 6 luglio, entrambi riservati a soggetti con più di 60 anni che non abbiano già ricevuto la prima dose di vaccino. Sarà somministrato il Janssen (dell'azienda Johnson&Johnson). «Le giornate saranno confermate solo se si raggiungerà un numero significativo di adesioni» spiega l'azienda sanitaria. Per dare la propria disponibilità è necessario inviare una e-mail all'indirizzo dell'InfoVaccini indicando nome e cognome, codice fiscale e numero di telefono.

In queste ore inoltre sono in corso di inserimento, sul Portale Vaccini, le prenotazioni dei cittadini tra i 30 e i 39 anni. Le date proposte dovranno essere confermate o modificate accedendo al portale e a seconda delle disponibilità. In seguito saranno progressivamente inserite le altre fasce di età fino ai 16 anni compiuti.

Ancora a proposito della campagna di vaccinazione l'Usl informa che «è in corso la sostituzione del vaccino Vaxzevria con Moderna per le seconde dosi agli under 60, che saranno effettuate dai medici di famiglia».

Clara Rossi