Sci, primo incontro preparatorio per la Coppa del Mondo a La Thuile

AOSTA. Si è svolto martedì a Saint-Christophe un primo incontro preparatorio per la Coppa del mondo di sci nel 2020 a La Thuile. La riunione è servita principalmente per la costituzione del Comitato organizzatore dell'evento sportivo in calendario il 29 febbraio ed il 1° marzo del prossimo anno.

L'assessore regionale al turismo e sport, Laurent Viérin, spiega: «Questa riunione è servita per iniziare a mettere in campo le varie azioni strategiche da intraprendere nel periodo che ci separa dallo svolgimento della gara e costituire un Comitato organizzatore ad hoc. Nello specifico l’evento sarà presentato ufficialmente mercoledì 4 settembre in occasione dell'inaugurazione della manifestazione Alpine Mountain Experience, la montagna si racconta».

«Esprimiamo grande soddisfazione - aggiunge l'assessore - per essere nuovamente riusciti ad ottenere una gara di Coppa del Mondo di sci alpino, obiettivo a cui abbiamo lavorato nei mesi scorsi al fine di poter rientrare a pieno titolo nel Circo Bianco».

Alla riunione erano presenti anche il responsabile grandi eventi Marco Albarello, il direttore marketing dell'assessorato Remo Chuc, il consigliere federale Fisi Dante Berthod, il presidente di Asiva Marco Mosso, il sindaco Mathieu Ferraris, il direttore di gara La Thuile 2016 Killy Martinet ed il presidente delle Funivie Piccolo San Bernardo Corrado Giordano.

