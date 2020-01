Partito il conto alla rovescia per la MarciaGranParadiso 2020 Pubblicato: Martedì, 07 Gennaio 2020 11:14

COGNE. Il conto alla rovescia per la MarciaGranParadiso 2020 è iniziato. Le premesse per un'edizione ricca di spettacolo ci sono tutte: la neve, le piste in condizioni perfette e la maestosità del palcoscenico naturale di Cogne. E gli organizzatori, reduci dall'annullamento forzato dello scorso anno, possono tirare un sospiro di sollievo.

Cresce dunque la voglia di indossare il pettorale e di sfidare i tantissimi fondisti che parteciperanno alla tappa Euroloppet, il circuito internazionale che raduna diverse granfondo e che si aprirà tra pochi giorni, in Austria, con il Tour di Ramsau.

A Cogne lo spettacolo è in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio, tre giornate dedicate agli adulti e ai giovani fondisti che condividono la passione per gli sci stretti. La 37a edizione della Marcia si aprirà come da tradizione con la 25 chilometri in tecnica libera, a cui potranno partecipare gli atleti che hanno compiuto almeno 16 anni. Domenica 2 febbraio invece si gareggia in tecnica classica. Gli amanti del passo alternato potranno scegliere tra la 40 e la 25 chilometri.

Sabato 1° febbraio sarà invece il giorno dedicato ai più piccoli con la MiniMarcia che si correrà sempre sui Prati di Sant’Orso. Baby Sprint, Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi: tutti in pista per sfidare i coetanei, in una giornata di grande divertimento.

Prosegue la collaborazione con Vitalini che riproporrà anche quest’anno lo Speed Contest abbinato al fondo. I giovani prima si sfideranno con gli sci stretti, poi si sposteranno sulla pista adiacente per una run di discesa.

