Cdm sci, Brignone seconda nel superG di La Thuile



Un centesimo il distacco da Ortlieb al traguardo

LA THUILE. Nina Ortlieb segna oggi la propria prima vittoria in Coppa del mondo nel superG di La Thuile. Federica Brignone, in testa alla classifica generale e autrice di una stagione superlativa, non frena la sua corsa grazie al secondo posto. La carabiniera di La Salle centra così il podio numero 39 della carriera ad un solo centesimo dalla Ortlieb, ma davanti alla leader di disciplina Corinne Suter, alla quale Brignone recupera altri 20 punti. Brignone ha lasciato la vittoria all'imbocco del piano centrale della "3-Franco Berthod", dove le si sono aperti per un momento gli sci, facendole perdere velocità. Ma poco male, i tifosi arrivati fino a La Thuile per sostenere l'azzurra attenderanno la combinata di domani, 1° marzo, per un pronto riscatto. La combinata alpina è per le 11.15 e per le 14.15 con superG e slalom. «Ero molto tesa in partenza, ho provato subito ad aggredire e a fare il massimo nella parte iniziale del tracciato - dichiara la campionessa alla Fisi -. Purtroppo all'ingresso del piano mi si è aperto lo sci a forbice ed ho perso qualcosa. Mi dispiace per questo secondo posto perchè ci tenevo a fare ancora meglio sulla pista di casa. Le gambe mi tremavano molto, anche di più rispetto al Sestriere: arrivare al traguardo è stata una liberazione. Quel centesimo dalla Ortileb brucia molto - aggiunge -: è la seconda volta in stagione che per un soffio non riesco a vincere nel superG. L'importante è dare il massimo ed in questo caso c'è un piccolo rammarico perchè sono consapevole di aver fatto un piccolo errore. Nel complesso sono contenta poichè avrei potuto vincere. Domani è un altro giorno e mi auguro di poter fare ancora meglio. Sarà una grande festa». Tornando alla gara, brava Petra Vhlova ad infilarsi in quarta posizione a 39 centesimi. Vhlova però perde altri punti per la generale e ora è a quota 1189, contro i 1378 di Brignone. C'è poi ancora tanta Italia nelle parti alte della classifica grazie ad una efficace Marta Bassino, quinta a 51 centesimi da Ortlieb, seguita al settimo posto da Elena Curtoni a 78 centesimi. Nella top 15 anche Francesca Marsaglia, staccata di 1"55 dalla vincitrice. Ottima gara anche per Laura Pirovano, partita con il pettorale 47 e piazzatasi al 17esimo posto finale con 1"76 di ritardo. Più indietro Nicol Delago e Verena Gasslitter, mentre sono uscite Valentina Cillara Rossi e Nadia Delago. redazione