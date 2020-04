Rinvio a data da destinarsi per il Castle's Trail 2020 di Verrès



La decisione definitiva sulla gara sarà presa dopo il 31 luglio VERRES. Il Castle's Trail di Verrès subisce un secondo, inevitabile, rinvio. Dopo il primo spostamento dal mese di marzo al 9 maggio, gli organizzatori hanno dovuto nuovamente mettere mano al calendario questa volta decidendo per un rinvio a data da destinarsi. Impossibile infatti ad oggi sapere se e quando la corsa potrà svolgersi. Per ora è dunque tutto sospeso. "Le Amministrazioni comunali di Verrès, Montjovet e Challand-Saint-Victor cercheranno una data a fine estate, ma ogni decisione verrà presa solo dopo il 31 luglio", si legge in una nota. "Ci sono tutte le intenzioni per tenere la prova in calendario, evitare la cancellazione e provare a ripartire con l’evento sportivo che negli anni ha sempre fatto registrare il tutto esaurito", è scritto ancora nel comunicato.

