Sci, Brignone a Soelden per l'inizio della Coppa del Mondo

Via libera della Fisi agli Azzurri per partecipare alle gare nazionali e internazionali

Via libera da parte della Fisi alla partecipazione degli atleti italiani alle gare nazionali e internazionali. Non risultano test positivi al Covid né tra gli azzurri né tra lo staff e questo significa che è tutto in regola per prendere parte all'inizio della stagione di Coppa del Mondo dal 16 ottobre.

A Soelden, in Austria, la campionessa uscente Federica Brignone difenderà il titolo partecipando al gigante di sabato. Con la carabiniera di La Salle ci saranno altre otto atlete, Marta Bassino, Sofia Goggia, Ilaria Ghisalberti, Luisa Bertani, Valentina Cillara Rossi, Lara Della Mea, Laura Pirovano e la rientrante Roberta Melesi.

"Come sempre la prima gara è un terno al lotto perchè non conosciamo lo stato di forma delle nostre avversarie - dice Brignone alla Fisi -. Per quanto mi riguarda, è stata un'estate diversa dal solito per le note vicende legate al covid-19, ma siamo riuscite ugualmente ad allenarci con ottima continuità. Non sento il peso della responsabilità, sono pronta a rimettermi in gioco per alzare l'asticella, sapendo che ripetersi sarà molto difficile, ma ci proverò comunque".

In attesa delle prime gare la campionessa di sci alpino sta partecipando ad una competizione di un genere molto diverso, cioè la nomina ad Atleta dell'Anno. Gli atleti Fisi in lizza sono sette. Ci sono Simone Origone, dodici volte vincitore della Coppa del mondo di sci di velocità; Roland Fischnaller (vincitore della Coppa del mondo generale di parallelo); Michela Moioli (dominatrice dello snowboardcross femminile per la terza volta in carriera); Dorothea Wierer (regina per il secondo anno di fila della Coppa del mondo femminile di biathlon e protagonista ai Mondiali di Anterselva con due medaglie d'oro e quattro medaglie complessive); Robert Antonioli (irraggiungibile nella Coppa del mondo di sci alpinismo), Evelyn Lanthaler e il doppio Patrick Pigneter e Florian Clara (numeri 1 nello slittino su pista naturale).

redazione