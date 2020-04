Deruba l'assistente dell'anziana madre: denunciato dai Carabinieri di Aosta



L'uomo era già stato segnalato per un fatto analogo AOSTA. I carabinieri del nucleo Radiomobile di Aosta hanno denunciato un uomo per aver derubato l'assistente sanitaria che si occupa dell'anziana madre. I militari dell'Arma spiegano di essere stati chiamati dall'assistente sanitaria per denunciare un furto subito nell'abitazione dove aveva appena finito di aiutare un'anziana di 73 anni. Nell'abitazione, oltre alle due donne, c'era il figlio dell'assistita. Nella tasca dell'accappatoio di quest'ultimo i carabinieri hanno recuperato la refurtiva - un portadocumenti con la tessera bancomat ed un tesserino lavorativo dell'assistente. L'uomo - G.L. le iniziali del suo nome - era già stato segnalato per un fatto analogo ai danni di un'altra assistente domiciliare a cui era stato rubato denaro contante.

M.C.