Gaby al voto domenica 11 novembre

0 0 0 s2smodern

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



Poco più di 400 gli elettori attesi ai seggi per rinnovare il consiglio comunale

GABY. Domenica 11 novembre: a Gaby è il giorno delle elezioni comunali. Ai seggi sono attesi 209 elettori e 194 elettrici e tra loro, fa sapere la presidenza della Regione, ci sono anche due neo maggiorenni che voteranno per la prima volta.

L'unica lista in corsa, "Pour le pays", candida Stefania Bonin, Maurizio Ernesto Cesaro (entrambi consiglieri uscenti), Dino Dalle, Elena Lazier, Flavio Amabile Lazier (consigliere uscente), Mario Ugo Lazier, Attilio Giuseppe Emilio Moniotto, Massimo Graziano Parisio, Massimo Scherani, Alessandra Simoni e Francesco Valerio (assessore uscente).

I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 e per votare è necessario presentare un documento di identificazione e la tessera elettorale personale. In caso di smarrimento della tessera è possibile chiedere una nuova tessera recandosi negli uffici preposti del Comune che rimarranno aperti per tutta la durata delle operazioni di voto.

redazione