Courmayeur festeggia i suoi neomaggiorenni

Consegnata ai ragazzi la carta di maturità civica, la Costituzione italiana e lo Statuto comunale

COURMAYEUR. L'anno 2018 ha portato a Courmayeur diciassette nuovi maggiorenni. Per celebrare questo importante passaggio, l'Amministrazione comunale ha organizzato sabato scorso un incontro in municipio. E' stata l'occasione per consegnare la carta di maturità civica e per riflettere sui diritti e sui doveri che comporta la maggiore età.

Il sindaco Stefano Miserocchi, l'assessore alla cultura Roberta D'Amico e l'assessore al turismo Ivan Parasacco hanno invitato il gruppo di giovani a vivere una «cittadinanza attiva, partecipa, collaborativa, per migliorare il Comune». I ragazzi hanno ricevuto una chiavetta usb contenente la Costituzione italiana, lo Statuto comunale e il Codice della Strada, una lettera dei sindaco ed un libro.

Ecco chi sono i neo diciottenni di Courmayeur: Ivan Baraudin, Jacopo Battaglini, Eleonora Della Fazia, Matilda D’Urzo, Alessandra Franco, Francesca Franco, Marco Laino, Nicola Liporace, Bryan Martorello, Antonia Massocco, Antonio Musa, Giacomo Nieroz, Edoardo Palmet, Pietro Parasacco, Fiore Picchiottino, Francesco Maria Torno, Giorgia Viglianco, Gérôme Romano e Francesco Riente.

redazione