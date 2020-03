Coronavirus, morti due anziani nella microcomunità di Pontey



La struttura conta una trentina di ospiti positivi al Covid-19 PONTEY. Due anziani della microcomunità di Pontey sono morti la scorsa notte secondo quanto riportato dall'Ansa. Entrambi erano risultati positivi al Coronavirus come diversi altri ospiti della struttura. Dallo scorso lunedì Pontey è sottoposto ad un rigido isolamento. Una misura draconiana decretata dal presidente della Regione, Renzo Testolin, anche a causa dell'alto numero di contagi registrati nel piccolo comune e in particolare della situazione critica della microcomunità che nel frattempo è stata trasformata in una sorta di presidio ospedaliero. Dei 40 ospiti infatti una trentina sono risultati positivi al Covid-19. redazione