Pontey, Estate all'oratorio Covid edition

Attività confermate ad agosto ma con formula ridotta

PONTEY. Pur con una formula ridotta rispetto al passato causa emergenza Covid-19, l'oratorio di Pontey non rinuncia alle settimane estive per i ragazzi del paese, ma non solo. "Sarà un esperienza diversa dagli altri anni ma sarà sicuramente un'esperienza di comunità per riprendere il nostro cammino insieme in questa nuova normalità", sottolinea l'Oratorio.

Questa estate le attività saranno soltanto pomeridiane, dalle ore 14 alle 18, e si svolgeranno presso l'area sportiva di Mesaney su due turni, dal 10 al 14 e dal 17 al 21 agosto, per ragazzi e ragazze nati tra il 2006 ed il 2013.

Il modulo per le iscrizioni è scaricabile on line (qui), per aderire c'è tempo fino al 31 luglio.

Per informazioni è anche possibile contattare il numero telefonico 348 38 32 377.





E.G.