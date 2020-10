Valle di Gressoney, tre fasce orarie per i collegamenti stradali

La situazione della strada regionale 44 dopo il crollo del ponte a Gaby a causa del maltempo

GABY. Dopo il crollo del ponte della strada regionale 44 a Gaby causato dalle forti piogge dei giorni scorsi, la valle di Gressoney sta cercando di tornare ad una relativa normalità. Fondamentale a questo scopo è ripristinare per quanto possibile i collegamenti stradali.

Ieri pomeriggio, domenica, sono state aperte due finestre per permettere alle persone e ai turisti di rientrare a domicilio transitando sulla viabilità secondaria. Tecnici e sindaci hanno inoltre concordato di consentire da oggi il transito da Gaby dalla vallata centrale verso Gressoney e viceversa in tre fasce orarie, dalle ore 6.30 alle 9.30, dalle ore 12 alle 14 e dalle ore 18 alle 20. Questi orari saranno validi per tutta la settimana o comunque fino a nuove indicazioni, in base a come si evolverà la situazione.

Da oggi inoltre torna attivo il servizio di trasporto pubblico della linea Pont-Saint-Martin - Gressoney.

Intanto è stata riaperta la strada regionale 44 all'altezza del chilometro 22 a Gressoney-Saint-Jean, in località Eischterschus. Il collegamento era stato interrotto a causa delll'esondazione del torrente Lys.

C.R.