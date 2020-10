Saint-Marcel, nominata la giunta del sindaco Bionaz

'Il nostro territorio deve essere un laboratorio di sperimentazione a cielo aperto'

SAINT-MARCEL. Alla presenza della sindaca e del vicesindaco uscenti Enrica Zublena e Mauro Hugonin per un simbolico passaggio di consegne, a Saint-Marcel martedì scorso si è svolto il primo consiglio comunale dopo le elezioni di settembre.

Come da prassi la seduta si è aperta con la convalida degli eletti e il giuramento del sindaco Andrea Bionaz e della vicesindaca Letizia Blanc. In seguito è stata nominata la giunta comunale. Il sindaco mantiene le deleghe ai lavori pubblici, alla pianificazione territoriale ed edilizia, alla ricerca e innovazione e alla protezione civile e rapporti istituzionali. Alla vicesindaca le competenze per territorio e ambiente, attività culturali e comunicazione. Assessore all'agricoltura, allevamento e tradizioni è Lara Artaz mentre a Paolo Blanc sono assegnate le politiche sociali, l'istruzione, le politiche giovanili e le attività sportive. A Giuseppe Cairo le competenze su sviluppo economico, bilancio e attività produttive. Infine Mathieu Villani è assessore allo sviluppo turistico, alla comunità e alle associazioni.

Dopo una serie di nomine i consiglieri hanno ratificato la deliberazione della Giunta comunale di variazione al bilancio di previsione pluriennale 2020/22 che destina delle risorse al rifacimento del refettorio scolastico. L'aula ha anche determinato senza maggiorazioni le indennità di carica e dei gettoni di presenza agli amministratori, come da indicazioni della norma regionale, senza maggiorazione. L’indennità del sindaco sarà ridotta del 20% a partire dall'indennità di base, poiché non ha optato per l'aspettativa dal suo posto di lavoro. Sindaco e vicesindaco hanno altresì deciso di apportare alle proprie indennità una riduzione del 15%.

In chiusura, il sindaco Bionaz ha spiegato di voler gettare le basi per il Saint-Marcel del futuro, facendosi interprete delle esigenze dei cittadini e dei portatori di interesse. "Crediamo sia importante dare un valore al paese in cui viviamo, facendolo diventare un posto ancora più bello per noi e per i nostri figli. Il nostro territorio deve essere un laboratorio di sperimentazione a cielo aperto". A questo scopo Bionaz ha annunciato la creazione di Commissioni consiliari permanenti, aperte anche ai cittadini.

E.G.