Issime, dalla Regione 340mila euro per interventi sul torrente Chalamy

Approvati anche lavori di ripristino e messa in sicurezza di versanti e torrenti in diversi Comuni

AOSTA. Il governo regionale ha stanziato più di 340mila euro per alcuni lavori di manutenzione e di prevenzione sul torrente Chalamy, nel comune di Issogne. L'opera è stata progettata nell'ambito degli interventi su torrenti e corsi d'acqua previsti dopo l'ondata di maltempo del 2 e 3 ottobre scorsi.

Il contributo concesso al Comune di Issime si somma all'approvazione di alcune spese da parte della giunta regionale per lavori di somma urgenza di ripristino e messa in sicurezza. Gli interventi in questione prevedono disgaggi e consolidamenti di porzioni rocciose sulle strade regionali 26 ad Avise e 41 a Sarre e asportazione detriti, manutenzione di opere idrauliche e spondali nel torrente Valnontey e in alcuni tratti di torrenti dei comuni di Issogne, Gaby e anche Issime.

