Saint-Vincent, ok allo studio di fattibilità per i lavori al Palasport

Il costo stimato degli interventi di miglioramento energetico del palazzetto dello sport sfiora il milione di euro

SAINT-VINCENT. Via libera allo studio di fattibilità per i lavori di efficientamento energetico del Palasport di Saint-Vincent. In occasione dell'ultima seduta il consiglio comunale ha approvato all'unanimità il documento consegnato a fine 2019 che analizza costi e caratteristiche dell'intervento.

I lavori di efficientamento sono inseriti in un più ampio progetto di riqualificazione dell'area e prevedono di sostituire le vetrate del palazzetto, realizzare il cappotto esterno, rifare la copertura dell'edificio, installare un impianto fotovoltaico e sostituire l'illuminazione con corpi al led.

Il costo stimato sfiora il milione di Euro. Per coprire le spese di progettazione il Comune di Saint-Vincent intende utilizzare un contributo statale finalizzato proprio agli interventi di miglioramento energetico.

redazione