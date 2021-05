Issime, il nuovo ponte sulla regionale 44 pronto entro l'estate

Posate le travi che compongono l'ossatura strutturale del tratto stradale

ISSIME. Sarà pronto «entro l'estate» il rinnovato ponte in corso di realizzazione sulla strada regionale 44 a Issime. Lo conferma in una nota l'assessorato regionale delle opere pubbliche.

Il progetto prevede il rifacimento dell'impalcato e delle "spalle" in calcestruzzo esistenti e la realizzazione della pavimentazione di raccordo con il nuovo ponte. Nei giorni scorsi gli addetti hanno concluso la delicata fase di posa delle quattro travi prefabbricate che fungono da ossatura strutturale. Il cantiere andrà avanti nelle prossime settimane.

L'intervento «va di pari passo con i lavori di ricostruzione del ponte di Gaby sul quale sono in corso i lavori di impermeabilizzazione e di posa delle condotte per il passaggio delle reti tecnologiche», afferma l'assessore Carlo Marzi.

«Con le prossime riaperture dei ponti di Issime e di Gaby - aggiunge - vedremo totalmente ripristinata la normale percorribilità della strada regionale della valle del Lys, arteria di grande importanza per le popolazioni dei comuni interessati, in vista di una attesa ripartenza a seguito di una lunga chiusura invernale subita all’interno di un contesto già di per sé di grande difficoltà per le realtà di montagna».

E.G.