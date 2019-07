Nomina presidente Commissione Ue, Fosson: saprà ascoltare i territori

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. "Avendo ricoperto anche l’incarico di deputata del Landtag della Bassa Sassonia, Ursula von der Leyen conosce bene le necessità dei territori e siamo certi saprà ascoltare con grande sensibilità le richieste provenienti dalla Valle d’Aosta e dalle altre Regioni d’Europa". È quanto si legge nel messaggio con cui il presidente della Regione Antonio Fosson esprime le felicitazioni per la nomina di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea.

"In questo particolare momento storico, in cui l’azione dell’Unione europea necessita con estrema urgenza di un rilancio istituzionale forte per rispondere alle tendenze sovraniste di tanti Stati europei, siamo certi - afferma Fosson - che la neo Presidente della Commissione saprà affrontare con determinazione questo nuovo gravoso impegno, forte di un’esperienza politica di altissimo livello maturata nel corso degli anni".

"L’auspicio - conclude il presidente della Regione - è che la nomina di una donna al vertice della Commissione, prima volta nella storia dell’Unione europea, sia preludio di un profondo cambiamento che consenta all'istituzione europea di tornare ad occupare quel ruolo centrale".

Clara Rossi