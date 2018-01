Consiglio Valle, slitta l'elezione del presidente della II Commissione



Cognetta: "manca accordo su Rollandin" AOSTA. Slitta a domani la riunione della Commissione Affari generali del Consiglio regionale convocata questa mattina. All'ordine del giorno c'erano una proposta di legge in materia di nomine e designazioni e l'elezione del nuovo presidente a seguito del passaggio di Renzo Testolin (Uv) alla guida dell'assessorato al bilancio. Testolin in Commissione è stato sostituito da Augusto Rollandin. Sull'episodio interviene in una nota il consigliere del M5s Roberto Cognetta che parla di «maggioranza allo sbando» in quanto «questa mattina erano assenti ingiustificati i Consiglieri Nello Fabbri e Andrea Rosset. Forse - afferma Cognetta - mancava l'accordo dell'Uvp all'elezione del consigliere Rollandin alla Presidenza della Commissione?». Ancora il consigliere M5s: «A questo, aggiungiamo che oggi si doveva anche esaminare la proposta di legge volta a modificare i requisiti di nomina dei rappresentanti regionali nelle società partecipate e controllate: due ottimi motivi, quindi, per far saltare la riunione».

redazione