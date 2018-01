Tor des Géants 2018, partenza il 9 settembre

Iscrizioni on line dal 1° febbraio

COURMAYEUR. L'edizione del 2018 del Tor des Géants, la gara di ultra trail lungo le alte vie della Valle d'Aosta, inizierà il 9 settembre. La partenza è fissata alle 12, due ore più tardi rispetto alle precedenti edizioni per facilitare la consegna ai concorrenti delle borse "di viaggio", dare più tempo agli eventuali controlli sul materiale e per far arrivare al traguardo i primi atleti nelle ore più centrali della giornata, a beneficio del pubblico che segue questa gara unica.

Le iscrizioni on line al Tor apriranno il 1° febbraio e chiuderanno il 14 febbraio. Seguirà l'estrazione on line dei 750 partecipanti effettivi.

Sempre a settembre, dall'11, si svolgerà inoltre il Tot Dret (130 km partendo da Gressoney). La partenza è stata fissata al martedì anziché al mercoledì per «evitare affollamenti nei punti di ristoro e nella base vita di Ollomont, favorendo così una migliore assistenza e un lavoro più fluido da parte dei volontari», spiegano gli organizzatori di VdA Trailers. Si sta valutando anche «la possibilità di allungare il tempo massimo e i cancelli orari. Ma non di molto, perché Tot Dret non deve trasformarsi in una escursione impegnativa ma rimanere una gara competitiva in alta montagna per atleti molto ben preparati».

Per il Tor e per il Tot gli organizzatori annunciano anche un probabile cambio di percorso a Torgnon, tra Finestra d'Ersa e rifugio Magià, per evitare ai concorrenti di attraversare una zona in cui a settembre ci sono ancora mandrie al pascolo.

Intanto sono già aperte le iscrizioni al Winter Eco Trail del 3 marzo, al Tor des Châteaux che si svolgerà tra l'11 e il 13 maggio ed al Grand Trail di Courmayeur in programma il 14 e 15 luglio.

redazione