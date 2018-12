Aosta, cambio di look per piazza Arco d'Augusto

Valutazione attuale: 0 / 5

Ringhiere in metallo e sedute in pietra in attesa della riprogettazione definitiva

AOSTA. Piazza Arco d'Augusto cambierà aspetto. La giunta comunale aostana ha infatti deciso di stanziare 50.000 euro per sostituire le barriere stradali temporanee posizionate dopo la pedonalizzazione della parte Nord della piazza allo scopo di rendere la zona esteticamente più gradevole.

Via quindi le attuali barriere jersey in plastica che incanalano il traffico: saranno sostituite da ringhiere in metallo simili a quelle già presenti nella piazza, mentre nell'isola spartitraffico nella zona di accesso al centro storico saranno posizionati i classici dissuasori a campana in cemento. In più nell'area pedonalizzata troveranno posto delle sedute in pietra dal design moderno e le stesse saranno utilizzate anche in via Losanna e piazza Giovanni XXIII, davanti alla Cattaderale.

Per la piazza dell'Arco d'Augusto la sistemazione sarà comunque temporanea. Il Comune intende infatti avviare un'opera di restyling definitiva per valorizzare l'intera area. La fase di progettazione deve ancora iniziare.

E.G.