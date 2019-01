Aosta, Marcoz: bilancio festività è estremamente positivo

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Il bilancio della città di Aosta delle festività natalizie e di Capodanno è «estremamente soddisfacente». Lo afferma la vice sindaco Antonella Marcoz facendo il punto della situazione dopo un incontro con gli operatori del Marché Vert Noël.

«Per oltre un mese - dice Marcoz - Aosta è stata letteralmente invasa da un imponente numero di visitatori, richiamati dalla combinazione di attrattive che quest'anno ha caratterizzato il centro cittadino». Il merito, riconosce la vice sindaco, è comunque anche delle temperature miti che hanno caratterizzato gran parte di questo inverno e che «hanno favorito l'afflusso in città di un numero di visitatori più importante rispetto allo scorso anno».

Il bilancio è buono anche per le novità di queste feste, a cominciare dall'inconsueto "albero" hi-tech che «ha avuto una eco immediata sugli organi di informazione, e soprattutto sui social, che ha potenziato la comunicazione del Marché e delle altre proposte».

Bene anche il Capodanno in piazza Roncas. Antonella Marcoz parla di «commenti entusiastici da parte dei cittadini come degli operatori economici anche grazie a un'organizzazione accurata ed estremamente attenta all'aspetto della sicurezza». Insomma, dice l'esponente del governo cittadino, «chi temeva che lo spostamento da piazza Chanoux a piazza Roncas avrebbe finito per allontanare gli aostani dal festeggiare in strada si è dovuto ricredere».







C.R.