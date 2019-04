Aosta, "subito la pedonalizzazione dell'Arco d'Augusto"

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. La totale pedonalizzazione dell'Arco d'Augusto si può e si deve fare subito: lo afferma Rete Civica in seguito al recente dibattito che ha animato il Consiglio comunale di Aosta sulla chiusura totale della piazza ai veicoli a motore.

La pedonalizzazione può "essere realizzata in brevissimo tempo: il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) che la prevede è infatti già pronto dal lontano 2011 ma mai perseguito con determinazione dalle Giunte che si sono susseguite ad Aosta in questi anni", sottolinea il movimento aggiungendo inoltre che "così come è stato fatto per quella parziale si può procedere all'avvio sperimentale per 6 mesi in modo da testare le soluzioni viabilistiche alternative".

La proposta presentata in Consiglio comunale dal gruppo della Lega sul referendum cittadino secondo Rete Civica è utile solo a fare campagna elettorale. "Nel sostenere che l'Arco va liberato totalmente dalle auto - sottolinea RC -, i promotori chiederanno ai cittadini di riaprire l'intera circolazione viaria, fintanto che non si partirà con la realizzazione del progetto definitivo. Si tratta di una presa in giro dei cittadini ai quali si prospetta qualcosa ma in realtà se ne vuole attuare un'altra. Una mistificazione però utile a lanciare la propria campagna pre-elettorale con un anno di anticipo".

"Si faccia subito la pedonalizzazione", esorta infine RC. "La riqualificazione delle zone circostanti, cioè le azioni già previste nel Piano, potranno e dovranno essere realizzate in seguito".

