Aosta, domenica 19 maggio stop al traffico all'Arco d'Augusto

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Domenica 19 maggio ad Aosta è in programma una manifestazione dedicata ai 30 anni dell'associazione dilettantistica sportiva Cameva. L'evento si svolgerà nella zona dell'Arco d'Augusto ed il Comune ha emesso un'ordinanza che modifica temporaneamente la viabilità.

Dalle 7 di mattina saranno in vigore dei divieti di circolazione e di sosta in piazza Arco d'Augusto, nel piazzale antistante le scuole elementari e nei tratti limitrofi di via F. Chabod e corso Ivrea, sul lato Nord di via Garibaldi ed in place ancien Abattoir. Nelle vie circostanti la circolazione sarà modificata di conseguenza, con obblighi di svolta a destra o a sinistra in corso Ivrea, via Mont Vélan e via Pasquettaz.

La viabilità tornerà alla normalità dopo le ore 15.

redazione