Aosta, sospensione dell'acqua potabile per verifiche sulla rete dell'acquedotto

AOSTA. Il Comune di Aosta ha programmato per la prossima settimana alcune verifiche sulla rete dell'acquedotto nella zona collinare della città e, di conseguenza, l'erogazione di acqua potabile potrà subire delle interruzioni o sbalzi di pressione.

Le utenze coinvolte sono quelle delle regioni Bornyon, Saraillon, Collignon, Bibian e Consolata e delle vie Grand Tournalin, dei Cappuccini, Gran San Bernardo, Edelweiss e delle Betulle.

I disagi potrebbero verificarsi nella notte tra 21 martedì e mercoledì 22 maggio, tra le ore 22 e le ore 4. In seguito, come sempre in questi casi, l'uso degli elettrodomestici è sconsigliato fino allo spurgo della tubazione.

redazione