Avviso pubblico per la nomina del Collegio sindacale dell'Aps di Aosta

AOSTA. Il Comune di Aosta ha indetto un avviso pubblico per l'integrazione dell'elenco, conservato agli atti dell'Amministrazione, di persone idonee alla nomina nel Collegio sindacale della municipalizzata Azienda Pubblici Servizi spa.

Gli interessati possono trovare le informazioni necessarie sul sito internet del Comune e devono far pervenire la propria candidatura entro le ore 12 dell'11 giugno prossimo via posta raccomandata, a mano o tramite posta elettronica certificata. L'avviso è pubblicato sull'albo pretorio on line.

I nominativi dei candidati idonei - riferisce il Comune - verranno inseriti in ordine alfabetico nell’elenco che resterà valido sino alla scadenza del mandato del sindaco e, in ogni caso, non oltre tre esercizi. Le nomine saranno effettuate dall'assemblea dei soci, su indicazione del sindaco in qualità di socio unico di Aps spa".

C.R.