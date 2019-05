Aosta, piazza Arco d'Augusto senza auto dal 2020

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La pedonalizzazione completa dell'Arco d'Augusto potrebbe diventare realtà dal prossimo anno. Lo ha prospettato il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, durante la riunione della II Commissione consiliare comunale.

La rivoluzione della circolazione nella piazza che ospita il monumento simbolo del capoluogo si basa su un progetto preliminare già pronto e che deve ancora essere approvato.

La nuova configurazione sperimentale prevede due rotatorie al posto degli incroci semaforici ai due estremi di via Mont Emilius, alle intersezioni con corso Ivrea e con via Clavalité. Via Garibaldi verrebbe quindi chiusa al traffico e l'accesso al parcheggio della Cittadella dei Giovani sarebbe spostato in via Esperanto.

Secondo il sindaco Centoz il progetto preliminare potrebbe essere definito nel corso del 2019. «E' ad uno stadio abbastanza avanzato, contiamo di approvarlo nei primi mesi del 2020», ha spiegato.

