Aosta, un'area verde al posto degli orti di via Carabel

AOSTA. Gli aostani avranno a disposizione dal prossimo anno una nuova area verde situata all'interno del perimetro delle mura romane. La giunta comunale del capoluogo ha infatti approvato la riconversione in parco dell'area di via Carabel, nei pressi di via Tourneuve, dove ora sorgono gli orti comunali.

Se tutto andrà come programmato, lo spazio verde sarà aperto la prossima estate. Ciò comporterà lo spostamento di alcuni orti ed a tal proposito la giunta cittadina ha anche deciso di delocalizzarne una parte e in particolare i settori A e B di via Carabel, quelli collocati più a Nord, le cui concessioni sono in scadenza il 30 novembre. Le aree coltivabili saranno spostate nel campo C sempre di via Carabel e nell'area Deffeyes dove c'è ancora disponibilità di spazi.

"L’investimento a tale scopo sarà di circa 140 mila euro (Iva inclusa) nell'ambito della co-progettazione dei servizi per gli anziani", spiega l'Amministrazione comunale.

