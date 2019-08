Aosta, lavori in corso Saint-Martin per sistemare il manto stradale

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. In questi giorni d'estate in diverse vie di Aosta sono in corso dei lavori di sistemazione del manto stradale. Tra le strade interessate c'è anche corso Saint-Martin-de-Corléans, dove gli interventi dureranno fino al 10 agosto.

Per permettere agli addetti impiegati nei cantieri di completare i lavori, il Comune ha disposto alcune modifiche temporanee alla circolazione nei tratti compresi tra le rotatorie di via Monte Grivola e viale Europa, nelle traverse limitrofe ed in viale Conte Crotti nel tratto tra via Bréan e corso Saint-Martin. È quindi previsto il restringimento della strada con conseguenti sensi unici alternati a fasi alterne nei due sensi di marcia con segnaletica stradale a vista e l'ausilio dei movieri, divieti di sosta su entrambi i lati della strada e limite di velocità ridotto a 30 km/h.

redazione