Neve ad Aosta, nessun grosso disagio alla viabilità Pubblicato: Venerdì, 13 Dicembre 2019 11:20

AOSTA. Come anticipato dalle previsioni meteo nei giorni scorsi, questa mattina la Valle d'Aosta si è risvegliata sotto una coltre di neve. Le precipitazioni hanno raggiunto anche il fondovalle e Aosta.

Nel capoluogo si contano una ventina di centimetri di neve in media e la viabilità nel capoluogo non presenta grosse criticità anche se il traffico è rallentato. "Tutte le strade comunali sono attualmente aperte e transitabili con prudenza", conferma l'Amministrazione comunale.

I mezzi del Comune si sono messi in moto all'1.30 di notte per mantenere pulite le strade e spargere il sale che previene la formazione di ghiaccio. In parallelo è iniziato anche il lavoro di pulizia dei marciapiedi. Le operazioni sono "condotte dalla società Quendoz con tutte le squadre disponibili", spiegano ancora gli uffici di piazza Chanoux.

Si attende adesso che la nevicata termini per iniziare il grosso delle operazioni di pulizia.

In previsione delle precipitazioni nevose, nei giorni scorsi il Comune di Aosta ha pubblicato un vademecum per la neve.

