Aosta, il Comune approva sconti sugli affitti per il Cafè du Theatre e il Giacosa



Riduzioni fino al 50% per invogliare i futuri gestori

AOSTA. La Giunta comunale di Aosta ha approvato i nuovi indirizzi per l'affidamento in gestione del Cinema Teatro Giacosa e del Bar du Théâtre, situati entrambi sotto i portici del municipio. L'Amministrazione cittadina intende privilegiare l'affidamento congiunto dei due locali usando l'incentivo di un "progetto artistico" riguardante l'attività programmata (a esempio: teatro, cinema, musica, danza, arti visive, multimedialità) che può beneficiare di condizioni particolarmente favorevoli. In questo caso infatti la durata del contratto - spiega il Comune - sarà di nove anni per un canone mensile di 2.198 euro, il 30 per cento in meno rispetto alla somma dei canoni previsti a base di gara per le due attività in forma singola. La riduzione salirà al 50 per cento nel caso della proposta di un "progetto artistico" composto da un minimo di dieci eventi a stagione. Nel caso di gestione separata, invece, la durata del contratto sarà di sei anni con un canone mensile di 1.020 euro per il Teatro Giacosa e di 2.120 euro per il Bar du Théâtre. C.R.