Coronavirus, sul sito del Comune di Aosta un elenco di attività che effettuano consegne di alimenti a domicilio



L'elenco sarà a disposizione di chi si trova in isolamento a casa AOSTA. Il Comune di Aosta ha attivato insieme alla Confcommercio una iniziativa per individuare attività che possono effettuare consegne di generi alimentari al domicilio delle persone sottoposte a quarantena sul territorio comunale per l'emergenza Coronavirus. "In un primo momento l'iniziativa - aperta a tutti gli esercenti indipendentemente dall'adesione alla Confcommercio - riguarderà solo gli esercizi che effettuano la consegna a domicilio di generi alimentari e prodotti del settore "food", considerati beni di primaria importanza", spiega l'Amministrazione comunale. Un elenco sarà pubblicato sul sito del Comune di Aosta e aggiornato una o due volte alla settimane. In questo modo le persone costrette a casa possono conoscere quali attività effettuano il servizio. Le attività che desiderano aderire possono fornire il proprio nome, specializzazione e un recapito telefonico spedendo una e-mail agli indirizzi ioconsegno[at]comune.aosta.it o aosta[at]confcommercio.it oppure un messaggio tramite WhatsApp al numero 366-594.2478 o, ancora, inviando un messaggio tramite le pagine Facebook di del Comune di Aosta o di Confcommercio VdA. E.G.