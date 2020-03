Aosta, pubblicato l'elenco di attività che fanno consegne a domicilio



L'iniziativa del Comune e di Confcommercio sarà estesa alle attività non alimentari AOSTA. Come anticipato nei giorni scorsi, il Comune di Aosta ha reso disponibile un elenco di attività che effettuano consegna a domicilio di generi alimentari e prodotti del settore food sul territorio comunale (elenco che può essere scaricato anche qui >). "Nei prossimi giorni - fa sapere l'Amministrazione comunale - verrà diffuso un ulteriore elenco con le altre attività che, a seguito degli approfondimenti effettuati in relazione a quanto previsto dalla disciplina introdotta dal DPCM 11 marzo 2020, pur non rientrando nell'allegato 1 (generi alimentari e di prima necessità) e che sono quindi temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite, senza riapertura dei locali, effettuando consegne a domicilio dei loro prodotti". L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Confcommercio. redazione