Aosta, in piazza Chanoux tornano gli alianti

Manifestazione dell'Areo Club Valle d'Aosta per avvicinare il pubblico al mondo dell'aeronautica

AOSTA. Sabato 22 agosto nel centro di Aosta tornano gli "Alianti in piazza", un'occasione per scoprire e avvicinarsi al mondo del volo senza motore. L'Areo Club Valle d'Aosta in collaborazione con la Fédération Aéro Clubs de la Vallée porterà in piazza Chanoux dalle ore 9 alle 21 un aliante monoposto a disposizione del pubblico che vorrà osservare, sedere nell'abitacolo, provare i comandi e capire il funzionamento del velivolo.

Per l'occasione gli istruttori, i piloti e gli allievi della scuola di volo dell'Aero Club saranno a disposizione per chiacchierare, raccontare esperienze di volo, rispondere a domande e curiosità e spiegare come funzionano le varie fasi di volo, dal decollo all'atterraggio, e dare informazioni sui corsi organizzati.

"Per diventare piloti non è necessario essere, né particolarmente ricchi né particolarmente dotati. I requisiti richiesti sono del tutto analoghi a quelli richiesti dalla maggior parte delle attività sportive: buona salute, curiosità, impegno e passione", sottolinea l'Aeroclub. È possibile anche prenotare un volo contattando l'Aero Club Valle d'Aosta al numero 0165 262442.

Clara Rossi