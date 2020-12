Aosta, attiva la sosta gratuita per il personale sanitario

Pubblicata l'ordinanza a favore dei dipendenti dell'Usl, del personale socio-assistenziale e dei volontari

AOSTA. Il Comune di Aosta ha pubblicato l'ordinanza sulla gratuità della sosta a pagamento per gli operatori sanitari dipendenti dell'Usl, il personale della attività socio-assistenziali e i volontari appartenenti a strutture organizzate e riconosciute.

L'ordinanza firmata dal sindaco Gianni Nuti fa seguito all'iniziativa approvata recentemente in Consiglio comunale aostano e permette al personale impegnato nel contrastare l'emergenza sanitaria di sostare senza pagare negli stalli blu del capoluogo sino alla fine del 2020 esponendo un contrassegno rilasciato dall'Aps.

Per lo stesso periodo sarà gratuita anche la sosta nel parking Parini per i dipendenti dell'Usl che già possiedono l'abbonamento.

Il sindaco Gianni Nuti sottolinea: "Si tratta di un provvedimento che, all’interno della Giunta, avevamo valutato tra quelli suscettibili di adozione previa verifica della fattibilità tecnica e finanziaria, e per questo motivo siamo ancora più lieti dell’adesione convinta di tutti i consiglieri alla proposta che si è sviluppata con ampio dibattito in seno all’Assemblea, e che riconosce l’opera meritoria non solo del personale sanitario ma anche di quello socio-assistenziale e dei volontari che lavorano senza sosta da mesi per contrastare l’emergenza epidemiologica in atto".

E.G.