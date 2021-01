Aosta aderisce al bando Anci Fermenti in Comune

Sono i giovani i destinatari dell'iniziativa. Il Comune pubblicherà un avviso per individuare i partner

AOSTA. Si intitola Fermenti in Comune il bando rivolto ai giovani a cui il Comune di Aosta ha deciso di partecipare. Si tratta di una iniziativa promossa dall'Anci - l'Associazione Nazionale del Comuni Italiani - per incentivare l'attivazione di progetti che coinvolgano i giovani nelle politiche di sviluppo locale.

Per i Comuni come Aosta il bando mette a disposizione fino a 120mila euro a progetto.

Le proposte possono essere presentate fino al 29 gennaio. L'amministrazione comunale del capoluogo ha deciso di attivare un partenariato con le associazioni della Valle d'Aosta costituite in prevalenza da giovani per individuare la proposta da presentare. L'ente dunque pubblicherà un avviso per individuare i partner interessati alla definizione della proposta.

Questa opportunità sarà rivolta principalmente alle associazioni con sede legale in Valle d'Aosta il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni. Sarà anche richiesta "esperienza e competenza almeno biennale in relazione agli ambiti tematici prescelti".

E.G.