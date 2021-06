Aosta, black out per 5mila utenze a causa di due guasti

Intervento dei tecnici Deval per ripristinare l'erogazione di energia elettrica

AOSTA. Due guasti avvenuti a pochi minuti di distanza hanno provocato un black out questa mattina nel centro di Aosta e nella zona precollinare della città.

I disservizi hanno coinvolto circa 5.000 utenze. Grazie all'intervento dei tecnici di Deval la corrente è stata ripristinata nell'arco di alcuni minuti anche se per alcune utenze l'attesa è stata più lunga, circa mezz'ora.

I guasti si sono verificati nelle cabine di via Festaz e vicino a Palazzo regionale pochi minuti dopo le ore 7. Sulle cause sono in corso accertamenti.

redazione