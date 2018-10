Valutazione attuale: 0 / 5

La Valle d'Aosta scommette sullo sport

Il turismo in Valle d'Aosta ha necessità di nuove offerte e proposte: le esigenze dei clienti cambiano e bisogna essere in grado di offrire sempre qualcosa di meglio.

Da noi non mancano innovazione ed idee differenti in grado di essere sempre molto coinvolgenti.

Lo sport, specie quello all'aria aperta è una attrazione turistica, urge il suo rafforzamento ed è di questo che si parla in questo giorni nell'aula magna dell’Università della Valle d'Aosta,. Dove il 18 e 19 avrà sede il convegno “Altamente sportivi. Lo sport tra milieu e attrazione turistica”.

Valle d'Aosta protagonista della nuova stagione sportiva

Il turismo senza sport non è certo interessante: gli eventi grandi e piccoli del settore sportivo diventano grande momento di promozione turistica. La Valle d'Aosta ed i suoi operatori puntano tutto sulla nuova stagione antagonista e dilettantistica.

A Milano l’Assessore regionale allo Sport, Claudio Restano, ha incontrato, qualche giorno fa, nella sede di Rcs Sport Mauro Vegni noto padron del Giro di Italia. Scopo dell'incontro promuovere nuove tappe valdostane.

Indiscrezioni danno per certo un arrivo di tappa fine maggio, a Courmayeur e una ripartenza il giorno dopo, da Saint-Vincent.

Turismo che cambia: protagonista il territorio

Il turismo cambia: lo sport diventa uno di quegli attrattori fondamentali per ogni territorio. Lo sappiamo bene nelle nostre valli dove da anni si compiono azioni tese a far scoprire l'altro rispetto al solito noto.

Il turismo è cambiato negli ultimi anni e di questo se ne è parlato recentemente presso l'incontro organizzato da 'turismOK', azienda di management e marketing per il turismo, cioè che cambia dalle nostre parti può diventare una piattaforma ed un metodo da esportare in altre zone d'Italia e d'Europa. Un turismo fluido differente dal solito. Attratto maggiormente da una scoperta mordi e fuggi, da un breve week end magari con una offerta importante ed un budget da spendere inferiore da quello di qualche anno fa. Un turismo più low cost ma non per questo meno esigente. E' proprio per questo genere di turista che il territorio valdostano si sta attrezzando con percorsi ed offerta presente in ogni angolo della regione.

Dati sul turismo: le novità

I dati parlano chiaro dal 2007 al 2017 gli arrivi sono aumentati del 42%, passando da 882.130 a 1.252.570, mentre le presenze sono salite del 13,3% (da 3.176.099 a 3.599.797). Numeri interessanti presentati qualche giorno fa dalla Regione Valle d’Aosta a TurismOK. Numeri record che vedono una crescita importante di presenze sul territorio.

Nascono nuove strutture ricettive (+22,7%, passando da 999 del 1.226) crescita di posti letto con un ottimo +8,3%, salendo da 51.137 a 55.364. Non solo numeri da proporre ma anche crescita notti di presenza.

Un saldo molto positivo che interessa indubbiamente a tutti.