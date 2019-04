CVA, il Comitato Giù le mani chiama alla piazza: protesta ad Aosta

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. In occasione del prossimo Consiglio regionale, ad Aosta in piazza Deffeyes si svolgerà una manifestazione contro la quotazione in borsa della Compagnia Valdostana delle Acque.

Il Comitato "Giù le mani delle Acque e da CVA" organizza la protesta affermando che "questo consiglio regionale, sommerso dagli scandali, non abbia alcuna legittimità per prendere una decisione simile". Una decisione, aggiunge, "calata dall'alto ormai più di due anni fa (finanziaria 2016) e che solo l'attività del Comitato ha fatto emergere: ci arroghiamo il merito di aver costretto la politica a dover per lo meno discutere sulla questione. Discussione che altrimenti non ci sarebbe mai stata".

Il Comitato invita tutti i valdostani "a far sentire la loro voce" partecipando al presidio del 17 aprile che inizierà alle ore 10 e si concluderà alle ore 17 sotto Palazzo regionale.

E.G.